Bakan Dönmez’den Rus gazı açıklaması: Ertelenme konusunda mutakabat sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özel bir televizyon kanalına yaptığı söyleşide Rusya'dan ithal doğalgaz için yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiası hakkındaki soruya cevap verdi.

Dönmez, "Rusya ile, Gazprom şirketi ile, geçen yıl fiyatlar olağanüstü artınca belli bir rakamın üzerindeki ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı, bir müzakere yapıldı." dedi.

Anlaşmanın ne zaman yapıldığı konusunda bilgi vermeyen Dönmez, ocak ayında ertelenme dahil olmak üzere Rusya ile enerji konusunda çok boyutlu görüşmeler yapıldığını ifade etmişti.

Dönmez, Rusya'nın ertelediği doğalgaz faturasının 20 milyar dolar tutarında olup olmadığı sorusuna, "Denilen rakam öyle değil, onu da düzeltmiş olalım" cevabını verdi, ancak ertelenen tutarı belirtmedi.

Dönmez anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını ifade ederek, "Bu (müzakereler) tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda götürdüğümüz, ödemeler dengesi açısındandır. bu ticari ilişkiler açısından her zaman yapılabilen, geçmişte de yapılan hadiseler." dedi.

Doğal gaz başta olmak üzere petrol ve kömür fiyatlarının keskin şekilde yükselmesi nedeniyle Türkiye'nin enerji ithalatı geçen yıl, uzun yıllar ortalamasının neredeyse iki katına çıkarak 97 milyar dolara tırmandı.

Enerji ithalat faturası Ocak ayından itibaren ise düşüşe geçerek, Ocak-Nisan döneminde yüzde 19 azaldı. Aynı dönemde uluslararası fiyatlarda da düşüş görüldü.