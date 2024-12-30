Bakan duyurdu! 527 milyon liralık hibe ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, IPARD III Programı çerçevesinde onaylanan 105 projeye toplamda 527,1 milyon lira hibe desteğinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Söz konusu program kapsamında ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe

"Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz."