Bakan duyurdu: SGK'ya 1000 sözleşmeli personel alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Bugün başlayan başvurular, 25 Aralık'ta sona erecek.
Işıkhan, sosyal medya hesabından SGK'ye alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."