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Bakan Ersoy açıkladı: Antalya turizminde temmuz ayı rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102 bin 6 yabancı ziyaretçinin Antalya'ya giriş yaptığını belirterek, "Bu rakam, temmuz ayları içinde bugüne dek kaydedilmiş en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Ersoy açıkladı: Antalya turizminde temmuz ayı rekoru kırıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın güneşi, denizi, tarihi, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da göz bebeği olmaya devam ettiğini belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti. 11 Temmuz'da 100 bin 681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz'da zirveye taşındı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık. 1 Ocak-19 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687'ye ulaştı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla turizmde yakaladığımız bu başarıda emeği olan tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

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