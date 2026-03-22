Bakan Fatih Kacır'dan Dünya Su Günü mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, su verimliliği kavramının farkında olunması gerektiği ve geleceğin bugünkü tasarrufta saklı olduğu mesajını verdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kacır, NSosyal hesabından "22 Mart Dünya Su Günü"ne ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Kacır, paylaşımında, "Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Su verimliliği kavramının farkında olmak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve doğayla olan bağımızı güçlendirmek zorundayız. Geleceğimiz, bugünkü tasarrufumuzda saklı. Suyu koruyalım, hayatı koruyalım." ifadelerini kullandı.