Bakan Fidan: Kıbrıs Rum kesimi Gümrük Birliği güncellemesini bloke ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilen 'Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı'nın ardından, ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, Kırgızistan'ı, 2027-2028 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi döneminin geçici üyeliğine seçilmiş olmasından dolayı tebrik etti. Fidan, bu konuda Kırgızistan'ın uluslararası alanda gösterdiği başarı ve Türkiye'nin buna yönelik desteğinin kardeşler arasındaki dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu belirtti.

"Aramızdaki iş birliği daha planlı, programlı gitmeli"

Cumhurbaşkanlarının ortak iradeleri sayesinde Kırgızistan'la iş birliğinin istikrarlı bir şekilde güçlendiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Bugünkü görüşmelerimizde de liderlerimizin Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin son toplantısında belirledikleri hedefler vardı. Biz bu toplantıda o hedeflere ulaşmada neredeyiz, neler yapılması gerekiyor, daha ileri nasıl götürebiliriz; onları gözden geçirdik, ele aldık. Ve buna ilaveten bölgesel ve küresel meseleleri de kapsamlı bir şekilde görüştük. Az önce kendisiyle dışişleri bakanlıkları arasındaki 2027-2028 dönemi için bir iş birliği programını imzaladık. Yani aramızdaki iş birliği daha planlı, programlı, yapısal bir şekilde gitmeli. Bunu her düzeyde gündeme getiriyoruz. Bu doğrultuda ticaretten enerjiye, savunma sanayinden uzay ve kültür konularında muhtelif alanlarda, ortak faaliyetleri hep beraber uygulamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var; buna ulaşmaya çalışıyoruz. Açıkçası şu anda bundan biraz uzağız ama iki ülke arasındaki potansiyel çok yüksek. Fiilen ticaret faaliyeti gösteren 350 firmamız var ve çok sayıda Türk firması da çeşitli sektörlerde Kırgızistan'da yatırıma gelmeye ilgi gösteriyor. Bunu da daha da ileri götürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran politikaları Türk devletlerini yakından ilgilendirmekte"

Görüşmede, Ukrayna konusu ve devam eden savaşı, bu savaşın etkileri ve daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riskini de masaya yatırdıklarını belirten Fidan, "İsteğimiz bir an önce savaşın durması ve kapsamlı bir barış görüşmesi için görüşmelerin başlaması; bu konuda hemfikiriz. Diğer taraftan İran konusunda Amerika ile varılan mutabakattaki ortak memnuniyeti ifade ettik. Kendilerinin de İran'la özel ilişkileri var, bu konuda takip ettikleri politikalar var. Orta Asya'ya açılan bir coğrafyası var İran'ın; bu bakımdan Orta Asya'ya sınır olduğu için İran politikaları Türk devletlerini de yakından ilgilendirmekte. O konuda da gerekli görüş alışverişini yaptık. Diğer taraftan tabi ki Türkiye'nin bulunduğu hinterlantta doğrudan Kırgızistan'ı da dolaylı olarak ilgilendiren ama hepimizin ortak meselesi olan başta Filistin meselesi olmak üzere Gazze, Lübnan, Suriye konularının teker teker üzerinden geçtik. Biliyorsunuz Netanyahu'nun yayılmacı politikası; bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı ve yıkımı destekleyen bir politika. Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, hangi tedbirler alınabilir, ne türden bir eylem planı ortaya konulur? Bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün uluslararası muhataplarımızla, ortaklarımızla konuyu ele alıyoruz. Bugün de tabi ki kardeşimizle bu konuyu ele aldık. Onların durduğu yerle bizim durduğumuz yer bütün konularda aynıdır zaten, kardeşliğin gereği de bu. Ama farklı eylem potansiyellerimiz, durumlarımız var; onları da gözden geçirdik" diye konuştu.

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları yeniden başladı"

Türkiye-AB ilişkilerinin son zamanlarda yeni bir ivme ile giderek daha yapıcı bir noktaya temas ettiğine dikkat çeken Fidan, "Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, gvenlik, bilim, araştırma, teknoloji dahil birçok alanda Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları yeniden başladı. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerini kısmen tekrar başlattı. Dünkü görüşmelerimizde biz bu alanlara ilave olarak dış politika, bağlantısallık, enerji, ulaştırma, ticaret, göç ve vize konuları ile güncel konuları gözden geçirdik. Bağlantısallık konusunda AB Türkiye’nin hem ortaya koyduğu ulaştırma altyapısının önemini, faydasını iyi değerlendiriyor; hem de coğrafi konum olarak Türkiye'nin bağlantısallıkta oynayacağı rolünü görüyor. Bu konuda AB, Türkiye'nin bu konudaki vizyonunu ve kapasitesini de çok önemsiyor. Biz de bu konularda hem kuzey-güney hem de doğu-batı ekseninde yeni bağlantı yollarını nasıl hayata geçirebiliriz, var olanlardan hep beraber daha fazla nasıl istifade edebiliriz diye görüşmeler yaptık. Diğer taraftan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesi var. Biliyorsunuz bu konuda her iki tarafta da yoğun bir istek var. Ama Kıbrıs Rum kesiminin bu konuda belli bir blokajı olmasından dolayı istendiği hızda adımlar atılamıyor. Ama gördüğümüz şu; AB'nin kahir ekseriyeti Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yana. Çünkü şu andaki mevcut, yaklaşık 250 milyar dolara zaman zaman yaklaşan ticaret hacminin, birdenbire iki misline, üç misline çıkma durumu var. Bu her iki taraf için de gerçekten faydalı bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

NATO Zirvesi

Ardından soruları yanıtlayan Fidan, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Son 2 zirvede alınan kararlar, Ankara Zirvesi'nde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen, NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi, ortak emek ortaya koyulması masaya yatırılacak. Biliyorsunuz şu anda ana sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri; bunlara yönelik NATO'nun perspektifi ne olabilir; bunlar da gündeme gelecek" dedi.