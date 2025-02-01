Bakan Göktaş: 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nda konuştu.

“Evlilik kredisini yaygınlaştırdık”

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başlatılan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı evlilik kredisinden istifade etmek isteyen bütün gençlere yaygınlaştırdıklarını aktaran Göktaş, amaçlarının geleceğin güçlü aile yapısını kuvvetlendirmek ve desteklemek olduğunu ifade etti.

“Aileleri desteklemek hepimizin görevi”

Bakan Göktaş, "Çok değerli ve önemli bir karar aldınız, önemli bir karar aşamasının eşiğindeydiniz. Şimdi adım attınız, başvuru sürecinden sonra buradasınız. Aile, toplumun temel taşı. Sağlam temeller üzerine kurulan aileleri desteklemek de hepimizin görevi" dedi.

"Hayallerinizi desteklemek amacıyla bu desteği hayata geçirdik"

Bakan Göktaş, Anayasa'nın 41. maddesinin devlete bu sorumluluğu verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler de genç çiftlerimize destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu meclisten geçirdik. Sizlerin hayallerini bir nebze olsun desteklemek amacıyla bu desteği hayata geçirdik. Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, aynı zamanda bir hayat ortaklığı, sorumluluğun paylaşılması. Sizlere evlenirken 'İyi günde ve kötü günde' diye soracaklar. Hem iyi hem de kötü günümüzde dayanışmamızı göstermemiz, iletişimimizi kuvvetlendirmemiz oldukça kıymetli. Dolayısıyla biz Aile ve Gençlik Fonu'nu başlattığımızda sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı genişletmek ve bu yolda attığınız güzel adıma destek olmayı amaçladık. Aslında Evlilik Öncesi Eğitim Programları, 2012'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanında verdiğimiz programlarımız fakat Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu fona başvuran her gencimize de şartlardan biri olarak sunduk. Sizlere ne mutlu ki bugün bu güzel eğitim programını Sivas'tan başlatmış bulunuyoruz."

“Sosyal medyadan çok etkileniyoruz”

Günümüzde değişen koşullarla evliliğe dair sorumluluklar ve beklentilerin de değişebildiğini aktaran Göktaş, "Sosyal medyadan çok etkileniyoruz. Sosyal medyada mutlu, mesut, her şeyi paylaşan, çok lüks bir hayat etrafında oluşan aslında sanal bir dünya sunulduğunu biliyoruz fakat gerçek dünya böyle değil, gerçek dünyada her şey var." ifadesini kullandı.

“Hedefimiz aileye bir ömür boyu destek olabilmek”

Gençlerin evlilik süreçlerini destekleyen, daha bilinçli hareket etmelerini sağlayan eğitimlerin önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu programlarda sağlıklı iletişim kurmaları, karşılaşabileceğimiz zorlukları yönetebilmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz. Hedefimiz aslında aileye bir ömür boyu destek olabilmek." diye konuştu.

"43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu"

Göktaş, evliliklerin ilk 5 ayında kırgınlıkların olabildiğini belirterek, bakanlıkları bünyesinde kurulan evlilik ve aile danışmanlığı merkezlerinde çiftlere destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Her daim çiftlerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin yuva kurmaları yolunda kurduğumuz Aile ve Gençlik Fonu'nu özellikle deprem bölgesinde başlatmıştık. Orada deprem sonrası büyük bir yıkım oldu. Gençlerimizin yuva kurma yolunda onların yanında olmak istedik. Daha önce pilot illerimizde başlattığımız bu projeyi Bartın, Zonguldak, Karabük ve Osmaniye'de genişlettik. Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile Yılı' ilan etmesiyle Aile ve Gençlik Fonu'muzu 81 ilimize yaygınlaştırdık. Sizler de Sivas'ta bu fondan faydalanacak olan ilk gençlerimizsiniz, hepinizi tebrik etmek istiyorum. Bugüne kadar 12 bin 958 gencimize Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı sunduk. Türkiye geneli 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Sivas'ta da başvuru sayımız 1 Şubat itibarıyla 212 oldu. Genç çiftlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi sunacağız."