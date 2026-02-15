Bakan Göktaş açıkladı: Şubat ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Göktaş, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile ortamında şefkatle büyümelerini hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirtti. Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.