Bakan Göktaş: Belçika, Türkiye'nin en büyük 8'inci yatırımcısı konumunda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde’nin katılımıyla B2B iş birliği imza törenine katıldı. Belçika Ekonomik misyon programı kapsamında, Belçikalı ve Türk firmalar arasında Belçika Kraliçesi Mathilde’nin katılımıyla B2B iş birliği imza töreni gerçekleştirildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Program kapsamında 11 firma arasında iş birliği anlaşması imzalanırken, beş stratejik sektörde yaklaşık 35 faaliyet gerçekleştirileceği belirtildi.

Belçika ve Türkiye limanları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ön plana çıktı

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin katılımıyla düzenlenen Belçika Ekonomik misyon programı kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi. Misyonun; yeşil ve enerji dönüşümü, havacılık ve savunma sanayii, limanlar-lojistik-ulaşım, ilaç ve biyoteknoloji ile dijital teknoloji alanlarına odaklandığı bildirildi.İstanbul’daki programda, Belçika ve Türkiye limanları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ön plana çıktı. Kritik liman altyapılarının güvenliğinin artırılması ve sürdürülebilir inovasyonun teşvik edilmesi amacıyla iki ülkeden sektör temsilcileri bir araya geldi. Ayrıca denizcilik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği kaydedildi. Yaşam bilimleri alanındaki toplantılarda ise Belçikalı ve Türk temsilcilerin; araştırma, inovasyon, üretim ve sağlık alanlarında ortak öncelikleri ele aldığı belirtildi. Görüşmelerde özellikle nadir hastalıklar ve sektörde kadınların rolü konularının öne çıktığı ifade edildi.

Ekonomik misyon çerçevesinde Belçikalı ve Türk yetkililer arasında siyasi temasların da gerçekleştirileceği belirtilirken; savunma, havacılık, ulaşım ve sosyal güvenlik alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada, misyonun iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliklerini güçlendirme kararlılığını ortaya koyduğu vurgulandı.

"Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye taşınabilecek noktaya geleceğine inanıyoruz"

Açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şu anda ülkemizde 450’ye yakın büyük bir heyetle katılım var ve üst düzeydeki her türlü yatırımcının bulunduğu kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Sadece savunma sanayi alanında 80’den fazla heyet üyeleri bulunmakta. Savunma Bakanı, Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Dışişleri Bakanı da heyette. Üç bölge başbakanı ve özellikle yerel düzeydeki ticaret başkanları ve özellikle federasyonlar, iş dünyasının çok geniş temsilcileri var. Sadece ticaret değil aynı zamanda akademik seviyede de pek çok anlaşma imzalandı. Bunun önümüzdeki süreçlerde Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye taşınabilecek noktaya geleceğine inanıyoruz. İş dünyasının farklı temsilcileriyle Kraliçe bir araya geldi, Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi. Hanımefendi ile beraber Dolmabahçe’de bir ziyaret gerçekleşti. Baykar'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Savunma sanayi alanında Türkiye’nin geldiği noktadan duydukları büyük memnuniyeti ve bu konudaki iş birliğine yönelik pek çok konuya değinildi" dedi.

"İkili iş birliğinin giderek arttığını çok iyi biliyoruz"

Bakan Göktaş, "Heyet bugün de yine çalışmalarına devam edecek. Yarın yine çok yoğun bir programla beraber Kraliçe’nin başkanlığında, Ekonomik Kraliyet Misyonu çalışmalarını sürdürecek. Çarşamba günü de heyetin büyük bir kısmı Ankara’da özellikle savunma sanayi ve dış politika alanında çeşitli temaslarda bulunacak. Hem bugün için hem yarın için orada da farklı anlaşmaların olduğunu biliyoruz. Özellikle savunma sanayi alanında, lojistik alanında, enerji alanında pek çok sektörün ilgi duyduğunu ve ikili iş birliğinin giderek arttığını çok iyi biliyoruz. Belçika, Türkiye’nin en büyük 8'inci yatırımcısı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi oldukça dengeli bir seviyede ilerliyor. Bu görüşmelerin önümüzdeki süreçte özellikle ticari anlamda ama aynı zamanda hem NATO kapsamında hem de dış politika kapsamında, Gümrük Birliği kapsamında da çeşitli iş birliğinin yeni perspektifler açacağına inanıyoruz. İki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.