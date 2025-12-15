Bakan Göktaş duyurdu: 6 milyar lira hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakımı yapılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ay itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Göktaş, bu kapsamda toplam 6 milyar liralık destek sağlanacağını bildirdi.

Evde Bakım Yardımı uygulamasının 2006 yılında hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Göktaş, programın engelli bireylerin kurumlara gitmeden, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla başlatıldığını vurguladı. Göktaş, bu destekle hem engellilerin yaşadıkları ortamdan kopmadan hayatlarını sürdürmelerinin hem de aile bağlarının korunup güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Hak sahiplerine aylık 11 bin 702 tl destek

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.