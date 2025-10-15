  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Göktaş duyurdu: Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
Takip Et

Bakan Göktaş duyurdu: Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş açıklamasında, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Göktaş duyurdu: Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, “Sosyal Ekonomik Destek” hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

CHP’li Burhanettin Bulut: 31 Aralık’ta 10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamayabilirCHP’li Burhanettin Bulut: 31 Aralık’ta 10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamayabilirSağlık
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Ek uzman mütalaası talep edildiAdalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Ek uzman mütalaası talep edildiGündem
Ekonomi
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette yeni nesil anlaşma yolunda ilerliyor
Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette yeni nesil anlaşma yolunda ilerliyor
İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu
İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı