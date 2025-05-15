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Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara geçiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay için 5,4 milyar liralık Evde Bakım Yardımı’nın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara geçiyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

"Aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek sağlıyoruz"

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

541 bin hak sahibine aylık 10 bin 125 lira lira ödeme

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 541 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı hesaplara geçti

Göktaş,“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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