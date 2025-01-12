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Bakan Göktaş duyurdu: İhtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıklarının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş duyurdu: İhtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde değişikliğe gidildiğini belirtti.

Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini anlatan Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi." bilgisini verdi.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseltildiğini bildiren Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını ifade etti.

Evde bakım yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 54,7 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını anımsattı.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için sunulan SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini aktaran Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine, geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

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