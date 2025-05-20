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Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi hesaplara yatırıldı
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Paralar hesaplara geçti. Mayıs ayına ilişkin Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi hak sahiplerine yatırıldı. 

Bakan Göktaş: Toplam 1 milyar 227 milyon lira yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. 

"Çocukların ihtiyaçları gözetiliyor"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Psikososyal destek hizmetleri hayata geçiyor

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.

Sosyal Ekonomik Destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

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