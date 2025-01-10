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Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı aylığı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ocak ayına ilişkin 5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı aylığı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı
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Yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." dedi.

"Kapsayıcı sosyal yardım programları geliştiriyoruz"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

"Yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık"

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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