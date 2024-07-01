Bakan Göktaş: İhtiyaç sahipleri için 1,44 milyar TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt genelindeki bin 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi veya ayni olarak ulaştırdıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bir sunum yaptı.

"İhtiyaç sahiplerine nakdi ve ayni olarak ulaştık"

Edinilen bilgiye göre, sosyal yardımlar ve yerel yönetimler konularında yapılan sunumda Göktaş, AK Parti hükümetlerinin en önem verdiği konuların başında sosyal yardımların geldiğini vurguladı. Yoksulluk riskini azaltmak, kamu kaynaklarını sosyal yardımlar aracılığıyla adaletli ve etkin bir biçimde toplumun geneline yaymak amacıyla çalıştıklarını belirten Göktaş, yoksullukla mücadele konusunda da çeşitli stratejiler belirlediklerini aktardı. Sosyal yardım ve istihdam bağlantısını güçlendirerek, istihdam odaklı politikalar geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, yurt genelindeki bin 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi veya ayni olarak ulaştırdıklarını söyledi.

"İşbirliklerini artırdık"

Sosyal yardım programlarını yürütürken bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullandıklarını bildiren Göktaş, 29 farklı kurum, kuruluşun entegre olduğu Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildiğine ve dünyanın en kapsamlı sosyal politika bilişim sistemleri arasında yer aldığına vurgu yaptı.

Belediye Kanunu'na göre sosyal yardımların belediyelerin de görev ve sorumlulukları arasında sosyal yardım faaliyetleri de yer aldığını ifade eden Göktaş, bu bağlamda iş birliklerini artırdıklarını söyledi.

"Vatandaşlarımız için 1,44 milyar TL kaynak aktardık"

Bakanlık olarak Ulusal Vefa Programı yürüttüklerini, 2010 yılından bu yana yaşlı ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için temizlik, günlük bakım, yemek gibi temel ihtiyaçları karşıladıklarını aktaran Göktaş, "2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Ulusal Vefa Programı kapsamında 127 bin yaşlı vatandaşımız için 1,44 milyar TL tutarında kaynak aktarımı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.