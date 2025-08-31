Bakan Göktaş duyurdu: Öğrencilere ulaşım desteği 2025-2026’da da devam edecek

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulaşım Desteği’nin 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı. Aynı zamanda Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi.

Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin Ulaşım Desteğinden yararlandığını kaydetti. Öte yandan, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere yılda 4 defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği programımız 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için bin bin 900 lira oldu. Ulaşım Desteği programımızı hayata geçirdiğimiz 2022 yılından Temmuz 2025’e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldı."

"2025 Aile Yılı’nda çocuklarını uzakta okutan ailelerimize destek oluyoruz"

Aile Yılı’nda da ailesinden uzakta eğitim gören çocukları ve gençleri aileleriyle buluşturduklarını vurgulayan Göktaş, "Ulaşım Desteğimizle 2025 Aile Yılı’nda çocuklarını uzakta okutan ailelerimize destek oluyoruz. İnsanı merkeze alan, aileyi yücelterek toplumu güçlendiren politikalarımızla toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Sosyal politikalarımızı güncelleyerek ve kapsamını genişleterek, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" diye konuştu.

Başvurular SYDV’lere yapılıyor

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.