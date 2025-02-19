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Bakan Göktaş: Ramazan için SYDV’lere 1,4 milyar lira kaynak aktardık

Ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerinin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,4 milyar lira tutarında kaynak aktarıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş: Ramazan için SYDV’lere 1,4 milyar lira kaynak aktardık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 1,4 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı.

 İhtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılacak

Bakan Göktaş, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti.

 Ramazan için kaynak aktarıldı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Bakan Göktaş, “Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV’lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.

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