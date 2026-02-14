Bakan Göktaş: Ücretsiz taşıma desteği ödemelerini yüzde 30 artırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın X hesabından yaptığı paylaşımda belediyeler tarafından yetkilendirilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti sunan 15 bin 477 araç için verilen gelir desteğinin artırıldığı bildirildi.

Paylaşımda artış kapsamında destek tutarlarının güncellendiği belirtilerek, özel denizyolu ulaşımı araç desteğinin 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye çıkarıldığı ifade edildi.

Ankara ve İstanbul’da araç başına desteğin 6 bin 210 TL’den 8 bin 73 TL’ye yükseltildiği, büyükşehir olan diğer illerde desteğin 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL’den 4 bin 844 TL’ye çıkarıldığı kaydedildi.

Bakan Göktaş paylaşımında, "Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.