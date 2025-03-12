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Bakan Göktaş’tan ailelere otobüs indirimi açıklaması: Aile bağlarını güçlendiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehirlerarası otobüslerde devreye alınan aile indirimleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Göktaş, indirimlerin aile bağlarını güçlendireceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş’tan ailelere otobüs indirimi açıklaması: Aile bağlarını güçlendiriyoruz
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2025 Aile Yılı nedeniyle şehirlerarası otobüslerde ailelere uygulanacak indirimlerle ilgili açıklama yaptı.

"İş birliklerimizi sürdürüyoruz"

Bakan Göktaş, “Aile Yılı’nda aileleri buluşturmak, sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak için iş birliklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

"Otobüs yolculuklarında ailelere özel indirimle mesafeleri kısaltıyoruz"

Bakan Göktaş’ın açıklamaları şu şekilde:

“Aile Yılı’nda aileleri buluşturmak, sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirimle mesafeleri kısaltıyor, aile bağlarını güçlendiriyoruz. Bu anlamlı destek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Uraloglu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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