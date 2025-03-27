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Bakan Göktaş’tan annelere müjde: Doğum yardımı Meclis’ten geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş’tan annelere müjde: Doğum yardımı Meclis’ten geçti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan TBMM’de yasalaşan doğum yardımı ile ilgili açıklama geldi.

 "TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2025 Aile Yılı itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı” dedi.

Bakan Göktaş, doğum yardımı ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

“- Doğum yardımı kapsamı: Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira

- İkinci çocuk için, başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira

- Üçüncü ve sonraki çocuklar için, başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira

Bu önemli düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Destekleri için kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

Aylık 5 bin liraya kadar doğum yardımı yapılacak

Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

Bu tutarları, yeniden değerleme oranını geçmemek üzere belirlenecek oranda artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

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