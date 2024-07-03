Bakan Göktaş'tan engellilere 'ÖTV'siz araç' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğurganlık oranı ile ilgili çalışmalara değinen Göktaş, şunları söyledi:

"Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurulu toplantımızda bu meseleyi de ele aldık. Aile ve Toplum komisyonumuz kapsamlı bir rapor üzerinde çalışıyor. Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz.

Doğum izninin artması, kreş yardımı ve uzaktan çalışma masada

Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Engellilere ÖTV'siz araç düzenlemesi

Engellilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesine yönelik soru üzerine Göktaş, engellilerin bu konuda kazanılmış haklarının suistimal edilmesinin tüm kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu, bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını ve bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Göktaş, "Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalamayız. Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.