Bakan Göktaş’tan evlilik kredisi açıklaması: 150 bin liralık ödemeden 81 ilden tüm gençler faydalanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber’de 2025 Aile Yılı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, "Hem ailelerimizi, hem doğurganlık, hem genç ve dinamik ve sağlıklı nüfus yapımızı destekleyecek bazı çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.

“Hem aileleri hem de gençleri destekleyecek adımlar atıyoruz”

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında, "Gerçekten dün bizler için çok önemli bir gündü. Bu kapsamda hem ailelerimizi hem gençlerimizi destekleyecek çok önemli adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımız da dün bazı müjdeleri kamuoyuyla paylaştı. Hakikaten hem ailelerden hem kamuoyundan çok ciddi destekler gördük" ifadelerini kullandı.

“Aileye yönelik ciddi bir itibarsızlaştırma söz konusu”

Göktaş, "Biliyorsunuz aile aslında bizim medeniyetimizin yapı taşı. Geçmişten bugüne hala sürdürülen bir aslında çok önemli bir yapı. Kadim bir yapı ve yerine hiçbir şeyi koyamayacağımız çok önemli bir yapı. Ancak günümüzde aile kurumu gerçekten çok büyük tehditler altında. 3 büyük tehditten bahsetmek istiyorum. Öncelikle aileye yönelik ciddi bir itibarsızlaştırma söz konusu. Küresel tehditler, ayrıca bazı dayatmalarla birlikte cinsiyetsizleştirme propagandaları, diğer yandan nüfus odaklı da bazı riskler var biliyorsunuz. Ülkemizde de benzer türlü çalışmalar söz konusu. Özellikle demografik yapımıza yönelik, nüfus yapımıza yönelik önemli tehditler de var. Tabii tüm bunları ele aldığımızda aslında aileyi merkeze alan bir çalışma ihtiyacı doğdu" diye konuştu.

“Ailelere destek olabileceğimiz farklı çalışmalar yürütüyoruz”

Bakan Göktaş, ailelere yönelik önemli adımlar attıklarını dikkat çeken Bakan Göktaş, “Biliyorsunuz 78. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde ailemiz istikbalimiz diyerek aileyi ailenin önemine tüm dünyaya haykıran tek lider oldu ve onu yansıttı. Aile küçük bir toplumdur. Toplumda büyük bir ailedir dedi. Şimdi baktığımız zaman gerçekten aslında benzer kaygılar dünyada da var. Şimdi aile bizim toplumumuzun temel yapısı. Fakat belli tehditlerle de olduğunu görünce ailelerimize yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğini biz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o söyleminden sonra biz de 8. Aile Şuramızı gerçekleştirdik 2013 yılında. Akabinde sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün kamuoyuyla birlikte farklı çalışmalar yürüttük. Ailelerin ihtiyaçları nelerdir? Toplumdan beklentileri nelerdir? Doğurganlıkla ilgili riskleri de göz önünde alarak aileleri nasıl destek olabiliriz diye farklı çalışmalar yürüttük ve 14 Mayıs'ta, 15 Mayıs Uluslararası aile gününde biz ailenin güçlendirilmesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Akabinde tabii ki biz bu çalışmalarımızı tek başımıza yürütemeyeceğimizi biliyoruz. Eğer bir eylem planınız yoksa tabii bu planı hayata geçirecek de bir ortak bir irade gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında pek çok bakan, kamu kurumlarıyla birlikte geçtiğimiz perşembe günü de Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu. 9 Ocak'ta da ilk toplantımızı gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıllarda aileyi güçlendirecek, ailelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kurul” dedi.

“Doğurganlık ve genç nüfusu destekleyecek çalışmalar yapıldı”

Bakan Göktaş, “Hem ailelerimizi hem doğurganlık hem genç ve dinamik nüfus yapımızı destekleyecek sağlıklı nüfus yapımızı destekleyecek bazı çalışmalar hayata geçireceğiz. Bunu icra kurulunda Nüfus Politikaları Kurulunda icra edeceğiz. Geçtiğimiz perşembe günü, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği müjdeleri de kurulda bir karara bağladık farklı bakanlıklarla istişare ederek. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı olarak da bu kapsamda ele alındı. Aile yılının inşallah 81 ilimizde gerçek manada icra edileceği bir yıl olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Evlilik kredisi 81 ilde bütün gençler için devreye giriyor”

Evlilik kredisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi gençlere 150 bin liralık ve 4 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz bir krediden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl bunu deprem bölgesinde yani depremden en çok etkilenen illerden başlatmıştık. Akabinde biz bunu Bartın, Zonguldak, Karabük, Osmaniye doğurganlığın en düşük olan illeri ikinci pilot bölge olarak eylül ayında kapsam içine almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün müjdelediği gibi 81 ilimizde bütün gençlerimize bu desteği sunacağız. Amacımız gençlerimiz yuva kurarken onlara destek olmak, onların yanında bulunmak.

Gençlerimizden çok yoğun talepler vardı. Özellikle bizim ilimizde bu destekler ne zaman gelecek? Çok yoğun bekliyorlar evlenmek için. Dün katılan bir çiftimiz hamile eşiyle birlikte katılmışlardı ve bu evlilik süreçlerinde onların hayatına nasıl dokunduğumuzu ifade ediyorlar. Biz bu mutluluğu onların bu mutluluk yolculukları, bu yuva kurma süreçlerinde onların yanında olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu çok kıymetli bir destek. Özellikle 81 ile yaygınlaştırılması çok kıymetli.”

"E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor"

Aile ve Gençlik Fonu'na ülke genelinde başvuruların dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilanıyla birlikte başladığını hatırlatan Göktaş, "Dijital platformdan e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar. Evlenecek çiftlerimizin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. İki çiftimizin tabii ki bu sürece dahil olması gerekiyor. 2,3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla belli başlı kriterler var. Fakat aynı zamanda evlilik öncesi eğitim programına katılıyorlar. Evlendikten sonra da danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle onlara evlilikle ilgili farkındalığı, soru işaretlerine cevap vermek adına Bakanlığımızın temsilcileri tarafından bakanlığımız tarafından onlara çok önemli eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Evlilik öncesi eğitim programlarımızı bu minvalde güncelledik. Evlendikten sonra da onları 6 ay sonrasında hanelerinde ziyaret gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçları varsa onların yanında bulunuyoruz. Aile ve Gençlik Fonu web sayfamız var. Oradan da detayları görebiliyorlar. Takip edebilirler." diye konuştu.

"Doğum yardımı çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek"

Doğum yardımı ile ilgili de konuşan Bakan Göktaş, "Doğum yardımı ile ilgili mevcut bir çalışmamız vardı. Fakat 2015 yılından bugüne pek güncellenmemişti. 2015 yılında 300 liralık ilk doğuma bir destek vardı. İkinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuğa da 600 liralık tek seferlik bir destek. Tabii biz de bu minvalde bir çalışma gerçekleştirdik ve doğurganlığı teşvik teşvik etmek amacıyla da çok önemli bir desteği sunduk. İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım. 1 Ocak 2025 aile yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.