Bakan Gürlek açıkladı: 187 milyar liralık fon kazancı mercek altında! TMSF harekete geçti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde eden kişiler tek tek tespit edildi. Üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlenen 214 kişinin 141'inin gerçek, 73'ünün ise tüzel kişi olduğu bildirildi.

Fonlar bazında elde edilen kazançların dağılımı şöyle açıklandı:

TERA fonları: Yaklaşık 90 milyar lira

Pusula fonları: Yaklaşık 79 milyar lira

Hedef fonları: Yaklaşık 18 milyar lira

İncelemelerde yapay zeka sistemlerinden de yararlanıldığı belirtildi.

13-16 Eylül arasında fon satışı yapanlar mercek altında

Soruşturmada özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı gerçekleştiren kişiler üzerinde duruldu. Bakan Gürlek, bazı kişilerin önceden bilgi alarak fonlardan çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu işlemlerin ve kişilerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtilirken, elde edilen bulguların fon hareketlerinin aydınlatılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

TMSF'den haksız kazançların iadesi için adım

Bakan Gürlek, incelemeler sonucunda oluşturulan listenin TMSF'ye gönderildiğini bildirdi. TMSF'nin, tespit edilen kazançların iadesini sağlamak amacıyla listedeki isimlere resmi bildirimler yapmaya başladığını kaydetti.

İade süreci kapsamında toplanacak paraların, mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği belirtildi. Böylece soruşturma kapsamında tespit edilen kazançların geri alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.