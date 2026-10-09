Bakan Gürlek açıkladı: 187 milyar liralık fon kazancı mercek altında! TMSF harekete geçti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç tespit edildiğini açıkladı. Yapay zeka destekli incelemelerde, üç ayrı fondan yüksek kazanç elde eden 214 kişinin belirlendiğini bildiren Gürlek, önceden haber alarak fonlardan çıkış yaptığı değerlendirilen isimlerin de mercek altına alındığını söyledi. Tespit edilen kazançların iadesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) harekete geçti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde eden kişiler tek tek tespit edildi. Üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlenen 214 kişinin 141'inin gerçek, 73'ünün ise tüzel kişi olduğu bildirildi.
Fonlar bazında elde edilen kazançların dağılımı şöyle açıklandı:
TERA fonları: Yaklaşık 90 milyar lira
Pusula fonları: Yaklaşık 79 milyar lira
Hedef fonları: Yaklaşık 18 milyar lira
İncelemelerde yapay zeka sistemlerinden de yararlanıldığı belirtildi.
13-16 Eylül arasında fon satışı yapanlar mercek altında
Soruşturmada özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı gerçekleştiren kişiler üzerinde duruldu. Bakan Gürlek, bazı kişilerin önceden bilgi alarak fonlardan çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.
Söz konusu işlemlerin ve kişilerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtilirken, elde edilen bulguların fon hareketlerinin aydınlatılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.
TMSF'den haksız kazançların iadesi için adım
Bakan Gürlek, incelemeler sonucunda oluşturulan listenin TMSF'ye gönderildiğini bildirdi. TMSF'nin, tespit edilen kazançların iadesini sağlamak amacıyla listedeki isimlere resmi bildirimler yapmaya başladığını kaydetti.
İade süreci kapsamında toplanacak paraların, mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği belirtildi. Böylece soruşturma kapsamında tespit edilen kazançların geri alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.