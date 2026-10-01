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Bakan Gürlek duyurdu: El konulan mal varlıkları hak sahiplerinin alacaklarında kullanılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Gürlek duyurdu: El konulan mal varlıkları hak sahiplerinin alacaklarında kullanılacak
Takip Et

Bakan Gürlek, sosyal  medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 