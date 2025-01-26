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Bakan Işıkhan: 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçtiğimiz sene başlattığımız İş Pozitif Kadın İstihdam Programı ile 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesine aracılık ettik" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının dinlenmesi ve "Biz Varız" isimli video gösteriminin ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in mesajının okunması ile devam etti. Kongrede konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın işgücüne katılma oranının 8,8 puan artışla yüzde 27,9'dan yüzde 36,7'ye, işgücünde yer alan kadın sayısının 5,4 milyon artarak 6,8 milyondan 12,2 milyona yükseldiğini söyledi. Kadın istihdam oranının 9,1 puan artışla yüzde 25,3'ten yüzde 34,4'e, istihdam edilen kadın sayısının 4,7 milyon artarak 6,1 milyondan yaklaşık 11 milyona yükseldiğini aktaran Bakan Işıkhan, "Bu tarihi seviyelere ulaşmak için kadınlara yönelik çok önemli programları ve projeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl başlatılan İş Pozitif Kadın İstihdam Programı ile 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesi sağlandı. İşgücü Uyum Programı'ndan da 120 bin vatandaş yararlandı. Bunun yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor" dedi.

Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışan annelere destek için Educare projesini uygulamaya başladık. Proje kapsamında bakıcı çalıştıran annelere sağlanan destek tutarını 325 avrodan 510 avroya çıkardık. Bu projemizle bakıcı çalıştıran annelere 15 milyon avrodan fazla maddi destek sağlamış olacağız. Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi Women-Up'ı uzattık. Ve daha birçok projeyi kadınların istihdamını artırmak için devreye aldık. Özetle bu ve bunun gibi birçok çalışmamızla, bugün istihdamda en iyi seviyelere ulaştık. Kadınları, gençlerimizi, yediden yetmişe bu toprakların yetiştirdiği her bir bireyi ülkemizin kalkınmasına destek verecek bilgi, beceri ve tecrübeyle donatarak, çalışır ve üretir hale getirdik."

"Sporcuları asla yalnız bırakmayacağım"

Sosyal devlet ve güçlü millet şiarıyla sosyal güvenlik reformunu ülkenin tamamında olduğu gibi Mardin'de de başarıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Elbette tüm bunları, Cumhurbaşkanımızın milletimize olan sevdası ve AK Parti'nin vizyonu sayesinde başardık. Spor alanında, Mardinspor için elimden gelen maddi ve manevi desteği vereceğim. Sporcuları asla yalnız bırakmayacağım. Mardin Şehir Stadyumu'nun da en kısa sürede temellerinin atılması için çalışmalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

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