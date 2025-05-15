Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Bakan Işıkhan, buradaki konuşmasında, mart ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü verilerine göre, iş gücüne katılımda ve işsizlik oranında tarihi seviyelerin yakalandığını, bu başarıların arkasında İŞKUR tarafından hayata geçirilen aktif istihdam politikalarının olduğunu belirtti.

Işıkhan, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata tam katılımını sağlamanın, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından kamu istihdam kurumlarını bir araya getiren ve 80'den fazla üyesi bulunan Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğinin (WAPES) 13. Dünya Kongresi ve Genel Kurulunun gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, İŞKUR'un WAPES Başkan Yardımcılığı görevine seçildiğini, bunun da başarı olduğunu kaydetti.

Işıkhan, çalışma hayatında özel politika gerektiren grupların, istihdama etkin katılımı için, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak, önemli bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlar, bu kapsayıcı politikalarda önemli bir yere sahiptir. Doğru destekler sağlandığında, bu kardeşlerimiz iş dünyasında fark yaratan, üretken ve yenilikçi bireyler olarak öne çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

"7,8 milyon liranın üzerinde destek verdik"

Bakanlık olarak İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların çalışma hayatına aktif katılımını destekleyen hizmetler sunduklarını dile getiren Işıkhan, "2002'den bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. 2024'te bu sayı 45 bini aşmış, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 17 bine ulaşmıştır. Özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında, 'Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Engelli İş Koçluğu uygulamamız, bugün 81 ilde, 120 birimde aktif olarak sürdürülmektedir. 2014'ten bu yana 65 binden fazla engelli vatandaşımız, iş başı eğitim programlarımız ve mesleki eğitim kurslarımızdan yararlanmıştır." bilgilerini paylaştı.

Işıkhan, engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarının, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamını destekleyen projelerde kullanıldığını anımsatarak, "2014'ten bu yana yürütülen projeler aracılığıyla, engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarına destek olmak için 298 milyon lira kaynak sağladık. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine 80 milyon lira, İşe Uyum Projelerine ise 7,8 milyon liranın üzerinde destek verdik. Destek teknolojilerine aktarılan ödenek 156 milyon lirayı, korumalı iş yeri projelerine sağlanan kaynak ise 9,4 milyon lirayı aşmıştır." ifadelerini kullandı.

İlk kez Destekli İstihdam Projesi uygulanacak

Engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak üzere tasarlanan Engelsiz İŞKUR Platformu'nu hizmete sunduklarını kaydeden Işıkhan, "Burada tüm engelli bireylerimiz, erişilebilirlik seçeneklerini kullanarak bu platformu kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir. Engelli kardeşlerimiz hibe başvurularında bulunabilir, başvuruda bulunurken neler yapması gerektiğini videolu anlatımlarla öğrenebilir. Engelli bireylere yönelik iş ilanlarına hızlıca ulaşabilir, işverenlerimiz ise Engelli Aday Havuz Sistemi'ni kullanarak engelli adayları listeleyip doğrudan iletişime geçebilir, engelli kardeşlerimizi istihdam etmeye yönelik örnek hibe uygulamalarını inceleyebilirler." dedi.

Engelli İstihdamı Reform Paketi'nde ilk kez Destekli İstihdam Projesi'ni uygulayacaklarını vurgulayan Işıkhan, bu model ile otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimleri olan bireylerin iş hayatına kazandırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Işıkhan, bu kapsamda engellilerin istihdam edilebilirliğini artıracak donanımlar için sunulan projedeki toplam engelli hibe tutarının yüzde 25'i kadar iş yeri düzenleme desteği vereceklerini belirtti.

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini aktaran Işıkhan, "Engelli Projelerinin önceden mutlaka İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına götürülmesi gerekiyordu. Bu durum, ne yazık ki hem başvuru sürecini uzatıyor hem de zaman kaybına neden oluyordu. Mevcut durumda komisyon yılda yalnızca iki defa toplanabiliyordu. Bu da ne yazık ki sınırlı sayıda projenin değerlendirilmesine neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu sınırı da kaldırıyoruz ve yılda altı defa toplanabilme imkanı getiriyoruz. Bu sayede daha fazla proje çağrısı yapabilecek, gelen başvuruları çok daha kısa sürede değerlendirebileceğiz." ifadelerine yer verdi.

10 bin engelli birey için özel kontenjan

Vedat Işıkhan, 2025 itibarıyla engelli bireylere hibe desteğini 400 bin liradan 580 bin liraya, korumalı iş yeri kuruluş desteğini ise 500 bin liradan 720 bin liraya çıkardıklarını bildirdi.

Kamu sektöründe engelli istihdamı, kota fazlası çalışan engellilerle birlikte yasal yükümlülüğün yüzde 134'üne, özel sektörde ise yüzde 103'üne ulaştığı bilgisini verdi.

Işıkhan, 2025'te 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşı istihdama kazandırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Ayrıca 155 bin iş yeriyle işbirliği içinde olmayı, 2,25 milyon kişiye bireysel danışmanlık sunmayı, 620 bin iş yeri ziyareti gerçekleştirmeyi ve 55 bin kişiye İş Kulübü desteği vermeyi planlıyoruz. Bu hedefler, istihdamda kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sistem kurma iradesinin ifadesidir." diye konuştu.

Türkiye genelinde 10 bin engelli birey için İşgücü Uyum Programı kapsamında özel bir kontenjan tahsis edeceklerini bildiren Işıkhan, bu sayede engelli vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Program sonunda Bakan Işıkhan, eamı konusunda örnek olan ve en fazla engelli istihdam eden işverenlere teşekkür ödülleri takdim etti.