Bakan Işıkhan: 18 yaş altı diyabetli çocuklar için 76 binden fazla reçete karşılandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından, Tip 1 diyabet hastalarının tedavilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

18 yaşın altında olup, diyabet hastalığıyla mücadele edenlerin yaşam kalitelerini artırıp, hasta ailelerine maddi destek sağladıklarını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık"

"18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık.

23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz."