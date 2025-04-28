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Bakan Işıkhan: 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz

Bakan Işıkhan, "Bu yıl 13 bin iş yerinde yapacağımız teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz." dedi

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Etkin Denetim, Sıfır Tolerans"

Bakan Işıkhan, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Etkin Denetim, Sıfır Tolerans" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Teftiş ve denetimlerle sağlıklı iş koşullarını desteklediklerini, çalışanların yaşamlarını tehlikeye atanlara geçit vermediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz"

"Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz."

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