Bakan Işıkhan: 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz
Bakan Işıkhan, "Bu yıl 13 bin iş yerinde yapacağımız teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz." dedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
"Etkin Denetim, Sıfır Tolerans"
Bakan Işıkhan, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Etkin Denetim, Sıfır Tolerans" başlığıyla paylaşımda bulundu.
Teftiş ve denetimlerle sağlıklı iş koşullarını desteklediklerini, çalışanların yaşamlarını tehlikeye atanlara geçit vermediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz"
"Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz."
🔎Etkin Denetim, Sıfır Tolerans— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 28, 2025
👷🏻♀️👷🏻♂️Teftiş ve denetimlerimiz ile sağlıklı iş koşullarını destekliyor, çalışanlarımızın yaşamlarını tehlikeye atanlara geçit vermiyoruz!
📣Bu sene 13 bin işyerinde gerçekleştireceğimiz teftişler ile 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı… pic.twitter.com/Fm8AAlx1YO