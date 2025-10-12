  1. Ekonomim
Bakan Işıkhan: 44 bin 218 hasta için 4,8 milyar lira bakım bedeli karşılandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Palyatif bakım kapsamında; 2024 yılında 76 bin 344 hastamız için 6,8 milyar lira, bu yılın ilk yarısında 44 bin 218 hastamız için 4,8 milyar lira bedeli karşıladık" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden palyatif bakım merkezlerinin sağlık hizmetlerine ait giderlerin karşılanmasına ilişkin paylaşım yaptı. Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında, bu yılın ilk yarısında 44 bin 218 hasta için 4,8 milyar lira kadar bir bedelin karşılandığını açıkladı. Aynı zamanda Işıkhan, 2024 yılında ise 76 bin 344 hasta için 6,8 milyar liralık bir bedelin karşılandığını bildirdi.

"Bu yılın ilk yarısında 44 bin 218 hastamız için 4,8 milyar lira bedeli karşıladık"

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Palyatif bakım merkezlerinde sunulan kapsamlı sağlık hizmetlerine ait giderleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla palyatif bakım kapsamında; 2024 yılında 76 bin 344 hastamız için 6,8 milyar lira, bu yılın ilk yarısında 44 bin 218 hastamız için 4,8 milyar lira bedeli karşıladık."

