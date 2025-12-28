Bakan Işıkhan: 76,5 milyar liralık kaynakla istihdam korunacak, çalışma hayatı güçlenecek

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Asgari Ücret Desteğini, 2026 yılı itibarıyla bin 270 liraya yükseltildiğini hatırlatarak gelecek yıl 76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatının daha güçlü olacağını ve istihdam kapasitesinin korunacağını bildirdi. Aynı zamanda Işıkhan, istihdamı destekleyecek politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Güçlü destek, güçlü istihdam. İstihdamı destekleyecek politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Asgari Ücret Desteğini, 2026 yılı itibarıyla bin 270 liraya yükseltmiştik. Önümüzdeki yıl toplam 76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız."