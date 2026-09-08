Bakan Işıkhan: 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-Ağustos ayları arasında; 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile sağlanan istihdam sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-Ağustos ayları arasında; 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2,2 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1,6 milyondan fazla açık iş, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda işgücü piyasasının güncel ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."