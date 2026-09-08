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Bakan Işıkhan: 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-Ağustos ayları arasında; 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile sağlanan istihdam sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-Ağustos ayları arasında; 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2,2 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1,6 milyondan fazla açık iş, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda işgücü piyasasının güncel ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."

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