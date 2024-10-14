"Belediyelerden SGK'ya teklif yağıyor: Gayrimenkul teklifinde bulunan var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK’ya borcu bulunan belediyeler hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, "Hiçbir belediye mağduriyet bahanesi yapmasın" dedi. Yeni Şafak Gazetesi'ne konuşan Işıkhan, belediyelerin SGK borçları ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

"167 gayrimenkul takas teklifi var"

Belediyelere yapılan “SGK borçlarını ödeme” çağrısı üzerine, belediyelerde borçları tecil ve taksitlendirilmesi ile alakalı işlemler için yoğun başvurular aldıklarını belirten Işıkhan, “Borçlarını ödemeye başlayanların yanı sıra, taksitlendirmek isteyen veya gayrimenkul teklifinde bulunan çok fazla belediye var” dedi. “Biz parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşım gösteriyoruz” vurgusu yapan Işıkhan, şunları söyledi: “Zira amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Borçları için belediyelerden 167 gayrimenkul takas teklifinde bulunuldu. Bu tekliflerle birlikte tüm işlemlerin süreci için birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor.” dedi

"5 milyar lira tahsil edildi"

Bakan Işıkhan, "Birkaç hafta içinde ödeme emirleri ile gecikmede olan borçlardan 5 milyar lirayı aşan tahsilat gerçekleşti. Ayrıca yaklaşık 20 milyar liralık borcun ödenmesi için tecil ve taksitlendirme işlemleri yapıldı. Bunlardan 1,5 milyar lira peşinat tahsil edildi. Kalan tutarlar aylık taksitlerle tahsil ediliyor. Belediyelerin borçlarını gecikmeye girmeden ödemeleri için süreci yakınen takip ediyoruz. Ödemelerini geciktiren belediyelere, ödeme yapmaları için iletişime geçiyoruz. Taksitlendirme veya gayrimenkul teklif etmelerini sağlıyoruz." İfadelerini kullandı

"Belediyeye icra uygulamışsak uzattığımız eli reddetmiştir"

"Hiçbir belediye borçları konusunda samimi adım atıp da bizim kayıtsız kaldığımızı iddia edemez. Bu yapıcı tavrımıza rağmen herhangi bir adım atmayan belediyeler de maalesef var. Bunlara da en eski borçlardan başlamak üzere ödeme emirleri göndermek ve sonrasında haciz uygulamak durumundayız. Şunu çok net ifade edeyim, herhangi bir belediyeye icra uygulamışsak, emin olun bizim her türlü uzattığımız eli reddetmiştir, görmezden gelmiştir. Bu yüzden hiçbir belediye lütfen mağdur edebiyatı yapmasın."