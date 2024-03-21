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Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Bakan Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacağını belirterek, "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyonları hakkında açıklama yaptı.

Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.

 

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