Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
Bakan Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacağını belirterek, "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyonları hakkında açıklama yaptı.
Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.