  Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR, 1,3 milyon işe yerleştirmeye aracılık etti
Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR, 1,3 milyon işe yerleştirmeye aracılık etti

Bakan Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın 10 ayında 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR, 1,3 milyon işe yerleştirmeye aracılık etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR ile iş gücü piyasasının nabzını tuttuklarını, iş arayan vatandaşların ve işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirlediklerini belirtti.

İşe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu amaçla ocak-ekim ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme ve 760 bin 146 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Tüm bu süreçte toplam 2 milyon 101 bin 49 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

