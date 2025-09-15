Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR 2025’te 1 milyon kişiyi iş sahibi yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2025’in ilk 8 ayında 1 milyon 19 bin 646 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde;

“Güçlü bir çalışma hayatı, güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye... Ocak-ağustos döneminde toplam 1 milyon 19 bin 646 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu süreçte 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca 1 milyon 615 bin 885 açık iş tespit ettik” ifadelerini kullandı. Bakan, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatının güçlendirilmeye devam edildiğini vurgulayarak, “İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Bakan Işıkhan’ın paylaşımında yer alan verilere göre, 56 bin 97 kişi aktif iş gücü programlarından yararlandı, 46 bin 822 kişi iş kulübü hizmetlerinden faydalandı. Ayrıca 1 milyon 735 bin 19 kişiye bireysel danışmanlık sağlandı ve 15 bin 431 eğitim kurumu ziyaret edildi.