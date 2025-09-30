  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor
Takip Et

Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "OVP beklentilerine uygun olarak son 28 aydır tekli hanelerde seyreden işsizlik oranı; yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek istihdam hamlelerini ekonomi yönetimi ile tam bir koordinasyon içerisinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşsizlik oranı; yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti"

"OVP beklentilerine uygun olarak son 28 aydır tekli hanelerde seyreden işsizlik oranı; yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artan istihdam sayısı 32 milyon 829 bin kişiye, 0,3 puan artan istihdam oranı ise yüzde 49,4 seviyesine ulaştı. İşgücü piyasasında da olumlu seyir devam ediyor. İşgücümüz, aynı dönemde 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. Kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz İş Pozitif gibi başarılı uygulamalarımızın neticesini almaya devam ediyoruz. Aynı dönemde kadın istihdam oranı 0,1 puan, kadın işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artış gösterdi." Bakan Işıkhan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarını da tüm kesimlerin desteğiyle uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İran, ABD tarafından 120 İran vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurduİran, ABD tarafından 120 İran vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurduDünya

 

UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değilUEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değilSpor

 

Ekonomi
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi