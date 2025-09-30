Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek istihdam hamlelerini ekonomi yönetimi ile tam bir koordinasyon içerisinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşsizlik oranı; yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti"

"OVP beklentilerine uygun olarak son 28 aydır tekli hanelerde seyreden işsizlik oranı; yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artan istihdam sayısı 32 milyon 829 bin kişiye, 0,3 puan artan istihdam oranı ise yüzde 49,4 seviyesine ulaştı. İşgücü piyasasında da olumlu seyir devam ediyor. İşgücümüz, aynı dönemde 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. Kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz İş Pozitif gibi başarılı uygulamalarımızın neticesini almaya devam ediyoruz. Aynı dönemde kadın istihdam oranı 0,1 puan, kadın işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artış gösterdi." Bakan Işıkhan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarını da tüm kesimlerin desteğiyle uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.