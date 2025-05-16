Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK’in Ocak-Mart 2025 dönemine ait iş gücü istatistiklerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Türkiye’nin şartlarına uygun ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayan birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, “İşsizlik oranı, son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda belirlediğimiz hedeflerle uyumlu ilerliyor" dedi.

"İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azaldı"

Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre, 2025’in ilk çeyreğinde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bine düştü. İşsizlik oranı ise çeyreklik bazda 0,4 puan, yıllık bazda ise 0,6 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdama katkı sağlayan uygulamaların, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açmakla kalmadığını, gençleri, kadınları, dezavantajlı grupları iş gücüne kazandırdığını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu"

"Bu çalışmaların neticesi olarak gördüğümüz genç nüfusta işsizlik oranı, ilk çeyrek verilerine göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İş gücü de aynı dönemde 35 milyon 273 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteğiyle inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."