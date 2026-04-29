Bakan Işıkhan açıkladı: Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiyenin miktarını açıkladı. Emeklilere bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi 4 bin TL ödenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" dedi.

Mevcut uygulama kapsamında ikramiye tutarında bu yıl herhangi bir artış yapılmazken, yaklaşık 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan ödeme sisteminde, bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek yeni bir düzenlemeye gidilmediği ifade edilmişti.