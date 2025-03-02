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Bakan Işıkhan: Çok tehlikeli iş yerlerine 5 milyar liralık teşvik sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yüksek risk taşıyan iş yerlerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği teşviki çerçevesinde, 2019'dan 2024'ün Kasım ayına kadar toplamda 5 milyar liralık destek verdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: Çok tehlikeli iş yerlerine 5 milyar liralık teşvik sağlandı
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, iş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek değil, zorunluluk olarak gördüklerini belirtti.

"5 milyar liradan fazla teşvik sağladık"

Sağlıklı ve güvenceli istihdamı her zaman en güçlü şekilde destekleyeceklerini vurgulayan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunca çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz. 2019 yılı ile 2024 Kasım ayı arasında 5 milyar liradan fazla teşvik sağladık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, geçen yıl ocak-kasım döneminde ise 2 bin 704 iş yerinin söz konusu teşvikten yararlandığını ve toplam 108 milyon 852 bin 618 liralık destek sağlandığını bildirdi.

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