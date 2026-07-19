Bakan Işıkhan DABİS’i duyurdu: Uygulama erişime açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğru ve planlı bir tercih dönemi için üretilen Danışma Bilgi Sistemi’ni (DABİS) duyurdu.

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, kıymetli veliler; doğru ve planlı bir tercih dönemi için Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) ile yanınızdayız. DABİS'e artık İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Peki, DABİS'te neler var? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla lise tercih döneminden üniversite mezuniyetine kadar her adımda kariyer danışmanlığı, mesleki alanlar ve üniversite bölümlerine ilişkin işgücü piyasası göstergeleri, alan ve bölümleri karşılaştırma imkanı ile istihdam oranı, iş bulma süresi, ilk işteki ücret dağılımı ve girişimcilik oranı gibi göstergeleri birlikte değerlendirme olanağı, İş ve Meslek Danışmanları ile rehber öğretmenlerin yönlendirmeleri. Her bir evladımıza başarılı bir tercih dönemi ve eğitim hayatı diliyorum."

Ayrıca Bakan Işıkhan, daha detaylı bilgi almak isteyenlerin ‘dabis.iskur.gov.tr’ adresindeki açıklama videosunu izleyebileceğini ifade etti.

"DABİS hizmetini artık İŞKUR mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrenci ve velilerimizin erişimine açtık"

Bakan Işıkhan paylaşımındaki videoda ise şu konulara değindi:

"Bugün sizlerle LGS’ye giren yaklaşık 1 milyon, YKS’ye giren yaklaşık 2 buçuk milyon olmak üzere toplamda 3 buçuk milyon gencimizi yakından ilgilendiren gelişmeyi paylaşmak istiyorum. LGS ve YKS sonuçlarına göre yapacağınız lise ve üniversite tercihleri geleceğinizi şekillendirecek en önemli kararlardan birisidir. Bu süreçte sizlerin eğitim ve kariyer yolculuğunuzda doğru kararlar alabilmenizi desteklemek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda daha önce yalnızca İŞKUR İŞYOL meslek danışmanlarımızla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İŞKUR mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrenci ve velilerimizin erişimine açtık. DABİS’te tercih edeceğiniz meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüne ilişkin ne kadar sürede iş bulabileceğiniz, alabileceğiniz ücret düzeyi, mezun olduğunuzda çalışacağınız farklı iş sayısı, mezunlarının ne kadar istihdam edildiği, ne kadarının girişimci olduğu, girişimci olduğunuzda ortalama ne kadar süre bu girişimi devam ettireceğinizi, mezunlarının ne kadarının akademiye devam ettiği gibi birbirinden kıymetli bilgilerle tasarlanmış uygulamayı meslek lisesi alanı tercih edecekler için 14 gösterge, üniversite bölümü tercih edecekler için 15 gösterge ile kullanımınıza sunuyoruz."

DABİS ile bölümler karşılaştırılabilecek

Tercih edilecek 2 alanın ya da üniversitelerin aynı veya farklı bölümlerinin de bu göstergelerle kıyaslanabildiğini kaydeden Işıkhan, "Dijital ortamda sunulan bu hizmetlerimizin yanında özellikle tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyen gençlerimiz ve velilerimiz tüm Türkiye’de İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerimize giderek İŞYOL meslek danışmanlarımızdan tercih danışmanlığı hizmeti alabilirler. Gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde değerlendirebilmelerine katkı sağlayacak her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Sizleri İŞKUR Mobil’i indirerek bu alanda yapılmış en kapsamlı uygulama olan DABİS uygulamasını kullanmaya, tercihlerinizi veriler ve danışman desteğiyle şekillendirmeye davet ediyorum" diye konuştu.