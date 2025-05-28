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Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Sayın Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İstihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma alanlarımızı ilgilendiren birçok alanda geliştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını ve projeleri ele aldık.

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