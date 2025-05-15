Bakan Işıkhan duyurdu: 1 milyon 320 bin kişiye istihdam müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da gerçekleştirilen "Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma" programında konuştu. İstihdama yönelik önemli açıklamalarda bulunan Işıkhan, 1 milyon 320 bin vatandaş için iş fırsatı hedeflediklerini müjdeledi.

Bakan Işıkhan, "Bu yıl 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"Dünya genelinde ve ülkemizde iş gücü piyasaları hızlı bir dönüşümden geçiyor. Dijitalleşme, teknolojik gelişmeler ve küresel ekonomik dinamikler, istihdamın doğasını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Mart ayında iş gücüne katılımda, istihdam da tarihi seviyeleri yakaladığımızı görüyoruz. Tüm bunların arkasında İŞKUR tarafından hayata geçirilen aktif istihdam politikalarının etkili olduğunu vurgulamak isterim.

"Teşvikleri artırıyoruz"

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve gençlerin yeteneklerini iş dünyasına taşıması için özel projeler geliştirdiklerini ifade eden Işıkhan, “Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması için teşviklerimizi artırıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin enerjisini ve dinamizmini ekonomimize kazandırmayı öncelikli hedef olarak belirledik.” dedi.

"Bireylerin üretken ve donanımlı şekilde iş gücüne katılmasını sağlıyoruz"

Toplumun tüm kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata tam katılımını sağlamak sosyal adaletin bir geleneği olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında önem taşımaktadır. İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren modellerimiz toplumun farklı kesimlerine istihdam açmakta kalmıyor ve bu bireyleri üretken ve donanımlı şekilde iş gücüne katılmasını sağlıyor.

"İş gücünde, kamu düzeninde Türkiye'nin gücü artırmaktadır"

Türkiye son 23 yıldır saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece içeride değil, aynı zamanda dünyada güç ve itibar kazanan bir ülke haline gelmiştir. Dostlarımızı artırma, düşmanlarımızı azaltma anlayışıyla dış politikamızı düzenleyen bu büyük vizyon, bugün sadece siyasi düzende değil, sosyal politikalarda, iş gücünde, kamu düzeninde Türkiye'nin gücünü artırmaktadır. "