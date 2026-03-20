Bakan Işıkhan duyurdu: 36 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını, bunlardan 27’sinin yerli üretim olduğunu duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere, Diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, Farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.