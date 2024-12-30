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Bakan Işıkhan duyurdu: Belediyelerin haciz işlemleri gerçekleştirildi

Bakan Işıkhan, SGK borcu olan belediyelere haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı ve bundan sonra benzer bir sürecin tekrar edemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: Belediyelerin haciz işlemleri gerçekleştirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borcu olan belediyelere haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Işıkhan, genelge ile kaynağından tahsil yöntemine geçildiği için bundan sonra benzer bir sürecin tekrar edemeyeceğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gecikmiş borçlarından dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin aralarında bulunduğu altı belediyeye haciz işlemini geçen ay başlatmıştı.

Muhalefet süreci eleştirmiş borcun önemli bölümünün bu yıl CHP ve diğer muhalefet partileri tarafından kazanılan, uzun yıllar AKP yönetiminde bulunan belediyelerinden geldiğini söylemişti.

"Kaynağından tahsil edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nın ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Işıkhan, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan değişikliğe dikkat çekerek, "Artık belediyelerin prim borçlarını ve iştiraklerinin ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır" dedi.

"Belediyelerin SGK borçları 160 milyara ulaştı"

Işıkhan 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçları şu an 160 milyara ulaşmış durumda olduğunu söyledi.

Işıkhan, Küçükçekmece Belediyesi'nin 1.065 milyar liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini "kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik" dedi.

"Mersin ve Adana'nın banka hesaplarına haciz koyduk"

"İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık" diyen Bakan Işıkhan, "Tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor. İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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