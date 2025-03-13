Bakan Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlanan 14 bin 968 kişi tespit edilerek, 988 milyon TL ceza kesildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1.231 sağlık hizmeti sunucusunun da incelemeye alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerine dair açıklamalarda bulundu. Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2024 yılı ve 2025 yılının Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 14 bin 968 kişinin sağlık hizmetlerinden usulsüz faydalandığının tespit edildiğini, bu kişilere 988 milyon TL'den fazla ceza uygulandığını belirtti.
Sağlık kuruluşlarına ceza yağdı
Bu dönemde toplam 250 adet sağlık denetimi yapılırken, bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı. 88 hastane, 6 tıp merkezi, bin 121 eczane ve 16 diğer sağlık tesisine 988 milyon 334 bin 791 lira ceza uygulandı.
19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemesi durduruldu. 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde usulsüz sağlık hizmeti aldığı tespit edildi.
Usulsüz Uygulamalara Geçit Yok❌— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 13, 2025
SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde;
🚫14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik.
✅988 milyon TL’den fazla ceza uyguladık. pic.twitter.com/EjdW0nCIJP