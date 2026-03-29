  3. Bakan Işıkhan duyurdu: Bugüne kadar 3,35 milyon mesleki yeterlilik belgesi verildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugüne kadar 3 milyon 352 bin 179 mesleki yeterlilik belgesi düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) nitelikli iş gücünü mesleki yeterlilik belgesi ile kayıt altına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin meslek standartlarını ve yeterliliklerini belirliyor, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar 3 milyon 352 bin 179 mesleki yeterlilik belgesi düzenlendi. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması amacımız ile Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

