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Bakan Işıkhan duyurdu: Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını SGK karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını SGK karşılayacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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