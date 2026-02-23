Bakan Işıkhan duyurdu: İmalat sektöründe çalışan başına 3.500 TL destek sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı kapsamında, yaklaşık 51 milyar liralık kaynağın doğrudan imalat sektörüne aktarıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden projeye dair ayrıntıları veren Bakan Işıkhan, yüksek istihdam kapasitesine sahip sektörlere yönelik nakdi desteklerin başladığını duyurdu.

İstihdamını koruyan işverenlere aylık destek

Yeni program çerçevesinde tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi sektörler öncelikli olarak belirlendi.

Mevcut istihdamını muhafaza eden her bir işverene, çalışan başına aylık 3.500 TL nakdi destek ödemesi yapılacak. Böylece KOBİ'ler için 3 yıl sürecek bir finansman kalkanı oluşturulacak.

Işıkhan'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle oldu:

"İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde; istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3.500 TL nakdi destek sağlıyoruz.

3 yıl boyunca KOBİ’lerimize Finansman Kalkanı oluşturacağız.

Bu programla toplam 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz."