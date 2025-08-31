  1. Ekonomim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın 2025 yılı bahar dönemi sonuçlarını açıkladı. Bakan Işıkhan, "2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı başarıyla gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz bu programdan faydalandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı'ndan 84 bin 278 öğrenci faydalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İŞKUR Gençlik Programı'nın 2025 bahar dönemi sonuçlarını duyurdu.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programımız sayesinde üniversite okuyan evlatlarımız kampüslerinde; araştırma-geliştirme, laboratuvar, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda hem deneyim kazanacak hem de gelir desteği elde edebilecek. 2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı. Yeni dönem için detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız."

